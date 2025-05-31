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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
2 хв

Іво Бобул зізнався, чим займається його дружина, та як він ставиться до тещі: "Буває всяке"

Артист зізнався, як Наталія допомагає людям під час війни.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Іво Бобул

Іво Бобул / © facebook.com/ivo.bobul.94

Народний артист України Іво Бобул уперше за тривалий час поділився особистим —  розповів про свою дружину Наталію, її професію та родинні стосунки.

Легендарний артист зізнався, що саме Наталія є його головною опорою в житті. За словами Бобула, їхній шлюб пережив як багато радісних, так і кризових моментів. Проте зараз вони щасливі разом. Іво зазначив, що Наталія — професійний психолог і нині допомагає не лише йому, а й іншим людям, зокрема жінкам, які потребують підтримки в час війни. За словами співака, дружина активно спілкується і з близькими, які потребують психологічної допомоги.

"Вона головна в моєму житті. Ми пройшли з нею все – злети й падіння. У родині всяке буває, але це святе. Наталія психолог. Допомагає не тільки мені, ай людям, які до неї звертаються. Тим паче зараз стільки жінок, які потребують допомоги. Їздить більше до наших знайомих чи друзів, спілкується з ними", - поділився зірка в інтерв’ю Rostyslove Production.

Іво Бобул з дружиною

Іво Бобул з дружиною

Окремо Іво Бобул пригадав і про свою тещу, з якою у нього теплі стосунки. Артист не приховує — має повагу до неї та швидко порозумівся з нею.

"У мене теща дуже хороша, на дачі живе. У Наталії ще є сестра – теж дуже хороші люди. Коли люди дорослі, то швидко знаходите спільну мову. Ми завжди поруч і допомагаємо", - додав співак.

Нагадаємо, нещодавно Іво Бобул розсекретив, у яких стосунках зі своїм наймолодшим сином і де він зараз.

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Дата публікації
Кількість переглядів
48
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