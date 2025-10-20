Іво Бобул після складної операції з видалення нирки зізнався, який в нього стан здоров’я

Іво Бобул / © скриншот з відео

Український співак Іво Бобул поділився подробицями свого самопочуття після операції, під час якої йому видалили нирку.

Артист розповів, що нині почувається добре та дотримується певних обмежень у побуті. За словами Бобула, він регулярно проходить медичні огляди, аби стежити за своїм здоров’ям.

"Кожні пів року перевіряюсь — і це все", — зазначив співак в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Іво Бобул

Виконавець додав, що уникає зайвих навантажень на організм, адже тепер будь-який стрес чи перевтома може негативно вплинути на єдину нирку. Попри серйозні обмеження, Іво Бобул зізнався, що не оформлював інвалідність і навіть не цікавився цим питанням: "Не знаю. Може, має бути. Я не дізнавався нічого. Якось так".

Нагадаємо, нещодавно Іво Бобул став на захист Вєрки Сердючки, пояснивши, чому її хіти не варто перекладати українською. За словами артиста, переклад зруйнує унікальний гумор і колорит, притаманний цим пісням.