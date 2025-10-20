- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 174
- Час на прочитання
- 1 хв
Іво Бобул після складної операції з видалення нирки зізнався, який в нього стан здоров’я
Артист поділився, чи має інвалідність через оперативне втручання.
Український співак Іво Бобул поділився подробицями свого самопочуття після операції, під час якої йому видалили нирку.
Артист розповів, що нині почувається добре та дотримується певних обмежень у побуті. За словами Бобула, він регулярно проходить медичні огляди, аби стежити за своїм здоров’ям.
"Кожні пів року перевіряюсь — і це все", — зазначив співак в інтерв’ю Слави Дьоміна.
Виконавець додав, що уникає зайвих навантажень на організм, адже тепер будь-який стрес чи перевтома може негативно вплинути на єдину нирку. Попри серйозні обмеження, Іво Бобул зізнався, що не оформлював інвалідність і навіть не цікавився цим питанням: "Не знаю. Може, має бути. Я не дізнавався нічого. Якось так".
Нагадаємо, нещодавно Іво Бобул став на захист Вєрки Сердючки, пояснивши, чому її хіти не варто перекладати українською. За словами артиста, переклад зруйнує унікальний гумор і колорит, притаманний цим пісням.