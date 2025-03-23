Іво Бобул зізнався, чи спілкується з ексдружинами та чому шкодує про шлюби з ними: "Є проблеми"

Народний артист України Іво Бобул висловився про своє особисте життя та колишніх дружин.

За життя виконавець чотири рази узаконював свої стосунки з різними коханими. Проте, як виявилося, зараз шкодує про це. За словами Бобула, здебільшого всі проблеми у шлюбах артистів виникають на тлі напруженого графіку. Тому він хотів би спокійно давати концерти і мати статус неодруженого.

"Справа в тому, що життя артиста не таке, як показують по телебаченню. Гастролі, поїздки, репетиції, концерти – тебе може місяцями не бути вдома. Не кожна жінка може таке зрозуміти. І починаються різні життєві нюанси, розумієш? І дійсно, якби повернути час, я не одружувався б тоді. Але сталося так, як сталося. Це моя історія", - розповів зірка в інтерв'ю oboz.ua.

Іво Бобул / Фото: скриншот з відео

Крім того, Іво Бобул зізнався, що зараз з колишніми обмежив спілкування. Зокрема, перебуває у контакті лише з першою дружиною, з якою вони обговорюють питання щодо виховання сина. Тим часом з другою виникли непорозуміння. А ось з третьою колишньою Лілією Сандулесою зв'язок теж був, але виключно в рамках роботи і спільного туру. Проте тепер вони не спілкуються.

"З першою дружиною у нас налагоджений зв'язок, спілкуємося, бо маємо тему для розмов – син. З другою не спілкуюся – там є проблеми. З третьою, Лілею Сандулесою, коли були нещодавно в турі, спілкувалися. Зараз ні, бо її в Україні немає", - пояснив Іво.

Нагадаємо, нещодавно Іво Бобул розсекретив свою пенсію та публічно розкритикував високопосадовців.

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