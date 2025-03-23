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Іво Бобул зізнався, чи спілкується з ексдружинами та чому шкодує про шлюби з ними: "Є проблеми"

Іво Бобул зізнався, чи спілкується з ексдружинами та чому шкодує про шлюби з ними: "Є проблеми"

Іво Бобул

Знаменитість пояснив, що ставало на заваді щасливому подружньому життю.

Народний артист України Іво Бобул висловився про своє особисте життя та колишніх дружин.

За життя виконавець чотири рази узаконював свої стосунки з різними коханими. Проте, як виявилося, зараз шкодує про це. За словами Бобула, здебільшого всі проблеми у шлюбах артистів виникають на тлі напруженого графіку. Тому він хотів би спокійно давати концерти і мати статус неодруженого.

"Справа в тому, що життя артиста не таке, як показують по телебаченню. Гастролі, поїздки, репетиції, концерти – тебе може місяцями не бути вдома. Не кожна жінка може таке зрозуміти. І починаються різні життєві нюанси, розумієш? І дійсно, якби повернути час, я не одружувався б тоді. Але сталося так, як сталося. Це моя історія", - розповів зірка в інтерв'ю oboz.ua.

Іво Бобул / © скриншот з відео
Іво Бобул / Фото: скриншот з відео

Крім того, Іво Бобул зізнався, що зараз з колишніми обмежив спілкування. Зокрема, перебуває у контакті лише з першою дружиною, з якою вони обговорюють питання щодо виховання сина. Тим часом з другою виникли непорозуміння. А ось з третьою колишньою Лілією Сандулесою зв'язок теж був, але виключно в рамках роботи і спільного туру. Проте тепер вони не спілкуються. 

"З першою дружиною у нас налагоджений зв'язок, спілкуємося, бо маємо тему для розмов – син. З другою не спілкуюся – там є проблеми. З третьою, Лілею Сандулесою, коли були нещодавно в турі, спілкувалися. Зараз ні, бо її в Україні немає", - пояснив Іво.

Нагадаємо, нещодавно Іво Бобул розсекретив свою пенсію та публічно розкритикував високопосадовців.

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