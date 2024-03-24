Іво Бобул зізнався, як дружина відреагувала на його возз'єднання з екскоханою Сандулесою

Артисти через 20 років після гучного розриву знову разом вийшли на сцену.

Український співак Іво Бобул прокоментував возз'єднання з екскоханою, співачкою Лілією Сандулесою, а також зізнався, як на це відреагувала його четверта дружина Наталія.

Так, виконавець через 20 років після гучного розриву знову заспівав у дуеті з Сандулесою. Як поділилися артисти в інтерв'ю "ЖВЛ", всі образи вони залишили в минулому та вирішили знову разом вийти на сцену, адже їхні пісні обожнює публіка.

"Роки минули. Є повага. Усі секрети видавати неможливо. Не треба, щоб люди знали все. Ми разом — і це все. Ми возз'єдналися для творчості. Бувають часи, коли треба сокири закопувати й робити щось цікаве, добре для людей, для України", - прокоментував Бобул.

Тімур Мірошниченко, Іво Бобул та Лілія Сандулеса / Фото: скриншот з відео

Також виконавець зізнався, як на возз'єднання з Сандулесою відреагувала його четверта дружина. Як говорить артист, у його коханої не було жодних ревнощів, адже вона розуміє, що це лише творчий тандем. Ба більше, Наталія підтримала наміри чоловіка.

"Абсолютно нормально. Жодних ревнощів, це робота. Треба для України зробити так. Каже: "Я нічого не маю проти, будь ласка". Аякже, я радився з нею. Я прийшов і сказав: "Наталі, ось у нас має бути такий план, має бути такий проєкт". Вона каже: "Ви творчі люди, ви робіть, як потрібно для вас і для оточення. Співайте!". Жодних ревнощів немає, ми дорослі люди", - зізнався артист.

Іво Бобул із дружиною

Зазначимо, Іво Бобул та Лілія Сандулеса в 90-х роках разом виступати на сцені та створили чимало хітів. Артистів поєднувала не лише творчість, адже вони перебували в шлюбі. Утім, у 2000-х роках подружжя гучно розлучилося, а разом з тим і розпався їхній дует.

Нагадаємо, нещодавно співачки Юлія Саніна та Надя Дорофєєва неочікувано заспівали разом. Артистки виконали композицію "Ой, у лузі червона калина", а акомпанував їм військовий ЗСУ.

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