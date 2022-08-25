Ієн Маккеллен став жертвою російських пранкерів - пропонували очолити гей-парад імені Бандери

Актор Ієн Маккеллен поскаржився на невдалий розіграш від російських "коміків", що влаштували йому фейкову розмову з Володимиром Зеленським.

Сер Ієн Маккеллен відомий не лише своїми блискавичними ролями у кіно, а й активною підтримкою світової ЛГБТ-спільноти. Саме з цього вирішили пожартувати одіозні пранкери з РФ.

На сторінках російських пранкерів Вована і Лексуса з’явилося відео розмови Маккеллена з нібито президентом України. У ході розмови актору пропонували очолити гей-парад імені Степана Бандери у Києві, а також змусити мера столиці Віталія Кличка зізнатися у нетрадиційній орієнтації.

Крім того, росіяни від імені Володимира Зеленського вимагали від Маккеллена зробити грошовий внесок для допомоги Україні.

Після скандального розіграшу Маккеллен висловився з цього приводу в своєму Twitter. Ображений актор розповів, що був дуже здивований, коли отримав запрошення на розмову з Зеленським декілька тижнів тому. Перш ніж погодитися, за словами актора, він проконсультувався зі своїми знайомими в Україні.

I'm not a politician, so I was surprised some weeks ago to receive a message that appeared to come from the Ukrainian Embassy in London, inviting me to participate in “a private discussion with President Zelensky.” Click image for more: pic.twitter.com/Swq1EITodb — Ian McKellen (@IanMcKellen) August 24, 2022

"У назначений час я опинився в чаті, ймовірно, з президентом України. Невдовзі з’ясувалося, що це був не Зеленський і не український чиновник, а один з росіян, що називають себе гумористами. Як я зрозумів, вони популярні в Росії, що дивно, адже їхні жарти не смішні", - написав у своєму зверненні актор.

Спочатку Маккеллен не помітив нічого підозрілого, однак сумніви з’явилися після того, як росіяни стали питати про допомогу українцям.

"Я був відверто спантеличений тим, що вони, схоже, думали, що я можу надати суттєву допомогу Україні. Коли я зрозумів, що це лише брудний трюк, я відмовився від подальшої розмови", - розповів зірка кіно.

Ієн Маккеллен / Фото: Getty Images

Варто зазначити, що це вже не вперше, коли російські пропагандисти вдаються до таких невдалих жартів у знаменитостей, що підтримують Україну. Жертвою коміків також став режисер Девід Лінч.

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