Із Бейонсе на "Греммі-2025" стався неприємний конфуз: сукня не витримала пишний бюст співачки

З американською співачкою Бейонсе стався неприємний конфуз на урочистій церемонії "Греммі-2025".

Так, у ніч проти 3 березня у Лос-Анджелесі відгриміла важлива музична подія. Артистів нагородили за значні досягнення у світі музики за 2024 рік. На урочистій церемонії була присутня й співачка Бейонсе, яка виборола три омріяні статуетки у номінаціях "Альбом року", "Найкраще кантрі-виконання в дуеті/гурті" та "Найкраща кантрі-пісня".

На захід виконавиця обрала бежеву вечірню обтислу сукню, декольте якої підкреслило її пишний бюст. Однак в один із відповідальних моментів вбрання підвело зірку. Річ у тім, що в сукні був присутній корсет, з якого вилізли спеціальні кісточки, які підтримують бюст. Коли артистка перемогла в черговій номінації, то не помітила цього конфузу. Бейонсе не встигла приховати недолік, тож так і вийшла на сцену. Звичайно, папараці не оминули це увагою та встигли все зазнімкувати.

Бейонсе / Фото: Getty Images

Нагадаємо, цьогоріч увага глядачів "Греммі-2025" була прикута не лише до вбрання Бейонсе, а й до дружини репера Каньє Веста, а точніше до його відсутності. Модель Б'янка Цензорі прийшла на премію в сукні-сіточкі, яка взагалі нічого не приховувала, а відкрито продемонструвала її оголене тіло. Врешті, поліція вивела парочку з червоного хідника "Греммі".

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