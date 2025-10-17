ТСН у соціальних мережах

З ким зустрічається 53-річний Емінем: ЗМІ розсекретили його кохану

Подейкують, що виконавець не самотній.

Емінем

Емінем / © Associated Press

Американський репер Емінем не самотній і наразі перебуває в стосунках.

Принаймні саме так стверджує TMZ. За інформацією джерел видання, виконавець перебуває в стосунках зі стилісткою та візажисткою Катріною Малотою, яка родом з Мічигану.

Зазначається, що 53-річний Емінем уже багато років співпрацює з жінкою. Вона готує його до появи в кліпах і виступів на сцені — робить зачіски та образ. У вільний від цього час Катріна працює перукаркою в одному з салонів Бірмінгема.

Скільки саме часу вона перебуває в стосунках з Емінемом — достеменно невідомо. Проте ще навесні 2022 року жінка в соцмережах публікувала фото з коханим, який наразі вже її колишній.

Ймовірна кохана Емінема — Катріна Малота

Ймовірна кохана Емінема — Катріна Малота

Зазначимо, що Емінем здебільшого тримає особисте життя в таємниці. Він був двічі одружений, і обидва рази — з Кімберлі Скотт. У колишнього подружжя є спільна донька Гейлі. Також Емінем є названим батьком племінниці Скотт та її дитини.

До речі, незабаром названа донька репера зробить його вдруге дідусем. Алайна Марі Скотт – донька сестри Емінема Кімберлі Скотт — вагітна первістком.

