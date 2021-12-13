Із солісткою Go_A сталася курйозна ситуація: "Водій таксі зачинив двері, а я не могла вийти"

Зірка поспішала на інтерв'ю.

Українська співачка, солістка електро-фольк-гурту Go_A Катерина Павленко розповіла про доволі неприємний інцидент, який трапився з нею.

До слова, зірка поспішала на інтерв'ю. Артистка викликала таксі, втім, доїхати без пригод не вдалося. Водія зупинили патрульні.

"Хвилин 20 вони намагалися розібратися, потім водія витягли з автівки та повезли до відділку. Я не могла вийти з авто, бо він (ред. – водій) зачинив двері", - поскаржилася артистка.

Катерина Павленко поскаржилася на водія таксі / instagram.com/monokatee

Зірці таки вдалося вийти з автівки. Втім, за цей час, поки водій розмовляв з патрульними, Катерині нарахували гроші, які вона мала заплатити через те, що авто не рухалося. До слова, кошти співачці поки не повернули. Але вона рішуче налаштована розібратися з цією ситуацією.

"Я, думаю, що я цю ситуацію просто так не залишу. Мені цікаво, чим це все закінчиться", - говорить Катерина.

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