Jah Khalib, який ховався з вагітною дружиною у бомбосховищі в Києві, зрадив українців і продався за криваві рублі

Репер "перевзувся" після того, як йому почали скасовувати концерти у Росії.

Відомий казахстанський репер Jah Khalib, який часто виступав в Україні та має дуетний трек з Джамалою "Кохаю", зрадив українців.

Артист "перевзувся" після того, як його концерти в Росії, заплановані на 2023 рік, почали скасовувати. Причиною називають – проукраїнську позицію виконавця. І справді, до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Jah Khalib був частим гостем нашої країни, давав тут концерти, та навіть одружився з українкою.

24 лютого 2022 року репер разом з вагітною дружиною перебував в Києві та ховався у бомбосховищі від російських ракет. Саме українці допомогли реперу разом з дружиною евакуюватися на батьківщину артиста у Казахстан. Тоді Jah Khalib подякував українському народу та висловив своє захоплення.

Ще рік тому Jah Khalib підтримував українців / Фото: instagram.com/JahKhalib

На батьківщині артист припинив говорити про звірства росіян на українській землі. А на початку 2023 року оголосив тур містами росії. Втім, концерти репера почали активно скасовувати через захоплення українцями.

Тоді ж Jah Khalib, аби не втрачати криваві російські рублі виправдався за свої слова про українців:

"Майже вся моя команда – громадяни Росії та проживають у Росії. Більшість моїх слухачів живе у Росії. Я завжди прилітаю до Росії з добрими намірами, із задоволенням даю концерти та виступаю на радіо, що явно демонструє моє добре ставлення до народів Росії", - написав у Instagram Jah Khalib.

Jah Khalib виправдався перед росіянами за підтримку України / Фото: instagram.com/JahKhalib

Jah Khalib виправдався перед росіянами за підтримку України / Фото: instagram.com/JahKhalib

Jah Khalib виправдався перед росіянами за підтримку України / Фото: instagram.com/JahKhalib

Українські шанувальники репера були приголомшені та розчаровані його вчинком. Під постом Jah Khalib люди вибухнули гнівними коментарями:

Спершу ви ховаєтеся від російських ракет, а потім їдете до Росії. Де логіка?

Отже, українці рятували вас і вашу вагітну дружину від ракет рашистів, а ви тепер даєте свої концерти в Росії та ще й виправдовуєтесь перед ними? Ви як своїй дитині в очі дивитесь?

Якби Росія бомбила твою рідну країну, ти теж вибачався б за те, що хтось подумав, що ти підтримуєш свою країну, заради заробітку в країні-агресорці Росії?

Як можна добре ставитися до народу Росії, якщо через них могли загинути ви і ваша дружина з дитиною? Через які ви ховалися і вас рятував український народ? Нема слів. Ви надто неоднозначна людина та артист і, у вашому випадку, напевно, гроші не пахнуть

Нагадаємо, не так давно своїм рішенням поїхати до росії з концертами приголомшив відомий український співак, лідер гуртів ТОКІО і МАЧЕТЕ Ярослав Малий. У своєму відеозверненні він назвав росіян "сестрами та братами".

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