Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Jerry Heil через рік після того, як зламала ребро, розповіла про стан здоров'я

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
Дата публікації
Перегляди
266
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Jerry Heil через рік після того, як зламала ребро, розповіла про стан здоров'я

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Артистка тривалий час нехтувала реабілітацією.

Українська співачка Jerry Heil, яка нещодавно розповіла про свого бойфренда-іноземця, поділилася, як себе почуває через рік серйозного травмування ребра.

У своєму фотоблогу співачка розповіла, що за цей період вона відчувала сильні болі в ребрах. Втім, до медиків з проблемою не зверталася. І зрештою, після тривалих дорікань на здоров'я, Джері пішла на реабілітацію.

"Нещодавно був рік, як я зламала ребро – і тільки зараз я вирішила піти на реабілітацію. Навіщо я рік ходила з цим болем", – написала виконавиця.

Jerry Heil реабілітується після зламаного ребра / © https://www.instagram.com/thejerryheil/
Jerry Heil реабілітується після зламаного ребра / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

Зокрема, знаменитість відвідує спеціальні лікувальні масажі й робить процедуру голковколювання. Як повідомила Jerry Heil, реабілітаційні процедури допомогли їй позбутися спазму у м'язах, який супроводжував її цілий рік.

"Голки в м'язи – це максимально неприємно, але це те, що позбавило мене спазму, від якою жодні масажі не могли врятувати цілий рік!", – поділилася Джері.

Jerry Heil реабілітується після зламаного ребра / © https://www.instagram.com/thejerryheil/
Jerry Heil реабілітується після зламаного ребра / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

Нагадаємо, виконавиця Jerry Heil наприкінці 2022 року невдало впала в оркестрову яму просто під час свого сольного концерту в Тернополі. Тоді артистку терміново госпіталізували. Після обстеження у неї виявили зламане ребро.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
266
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація