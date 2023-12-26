Jerry Heil через рік після того, як зламала ребро, розповіла про стан здоров'я

Українська співачка Jerry Heil, яка нещодавно розповіла про свого бойфренда-іноземця, поділилася, як себе почуває через рік серйозного травмування ребра.

У своєму фотоблогу співачка розповіла, що за цей період вона відчувала сильні болі в ребрах. Втім, до медиків з проблемою не зверталася. І зрештою, після тривалих дорікань на здоров'я, Джері пішла на реабілітацію.

"Нещодавно був рік, як я зламала ребро – і тільки зараз я вирішила піти на реабілітацію. Навіщо я рік ходила з цим болем", – написала виконавиця.

Jerry Heil реабілітується після зламаного ребра / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

Зокрема, знаменитість відвідує спеціальні лікувальні масажі й робить процедуру голковколювання. Як повідомила Jerry Heil, реабілітаційні процедури допомогли їй позбутися спазму у м'язах, який супроводжував її цілий рік.

"Голки в м'язи – це максимально неприємно, але це те, що позбавило мене спазму, від якою жодні масажі не могли врятувати цілий рік!", – поділилася Джері.

Jerry Heil реабілітується після зламаного ребра / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

Нагадаємо, виконавиця Jerry Heil наприкінці 2022 року невдало впала в оркестрову яму просто під час свого сольного концерту в Тернополі. Тоді артистку терміново госпіталізували. Після обстеження у неї виявили зламане ребро.

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