Jerry Heil довела до сліз піснею-присвятою дітям, яких з України викрала Росія

Українська співачка Jerry Heil довела до сліз новою піснею, яку присвятила викраденим з України дітям.

Композиція отримала назву "All Eyes On Kid". Новою робою, яка звучить українською та англійською мовами, Jerry Heil хоче привернути світову увагу на трагедію українських дітей, яких Росія незаконно вивозить з України на свої території.

"Історій про викрадених Росією українських дітей — десятки тисяч, але додому повернулося лише 388. Всі розуміють: майбутнє країни — за дітьми. Це розуміє і Росія, яка цинічно викрадає у них дитинство, Дізнавшись про ці жахливі цифри, я зрозуміла: не можу зараз писати ні про що інше. Ми повинні говорити, кричати, співати про це, робити все можливе, щоб світ знав, говорив і допоміг повернути кожного з них додому", — говорить Jerry Heil.

Jerry Heil / Фото: Пресслужба Jerry Heil

Загалом, артистка хоче, аби "All Eyes On Kid" – стала голосом кожної дитини. Таким чином виконавиця демонструє, що ніколи не варто втрачати надію на повернення додому, де завжди чекають.

"Я хочу, щоб цей трек став голосом кожної дитини, яка мріє про повернення додому. І щоб кожен, хто його почує, відчув цей біль, але також і надію, що одного дня всі ці діти знову опиняться в обіймах своїх рідних", - ділиться співачка.

Разом із піснею виконавиця представила кліп, головною героїнею якого стала 14-річна Кіра Обедінська з Маріуполя. Після втрати матері в ранньому дитинстві Кіра виховувалась батьком, Євгеном Обедінським, колишнім капітаном збірної України з водного поло. Повномасштабне вторгнення застало родину в Маріуполі. Під час одного з обстрілів російських окупантів батько Кіри загинув. У спробі втекти з міста дівчинка підірвалася на розтяжці й була викрадена загарбниками. Її вивезли до окупованого Донецька, але згодом, завдяки зусиллям дідуся, Кіру вдалося повернути до України.

Відео символізує складний і болісний шлях викрадених дітей до рідного дому, їхнє невтомне прагнення та віру в повернення. У фіналі Кіра знову знаходить тепло і безпеку в обіймах свого дідуся. Цей зворушливий момент підкреслює непереможну силу родинних зв'язків і дарує надію, що кожна дитина, викрадена окупантами, знайде свій шлях до возз'єднання з рідними.

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil розповідала про своє важливе кар'єрне досягнення. Співачка стала членкинею американської Академії звукозапису та отримала право голосувати за лауреатів музичної премії "Греммі".

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