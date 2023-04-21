Jerry Heil довела до сліз проникливою піснею про кохання під час війни

Співачка Jerry Heil захопила шанувальників прем'єрою проникливої пісні про кохання під час війни.

Виконавиця презентувала трек під назвою "На небі зорі". У ньому Jerry Heil заспівала про дівчину, яка заради свого коханого-військового готова їхати у гарячу точку під Бахмут, щоб побачитися.

"Це пісня про ту любов, на якій тримається Україна. Коли вийшов трек "BRONIA", люди почали викладати в ТікТок під цю пісню відео, як вони одружуються. Прямо зараз, під час війни, більше десяти тисяч відео! І я зрозуміла, що любов серед війни найбільш справжня, найбільш чиста й оголена, бо треба мати неабияку сміливість, щоб наважитися кохати, й неабияку волю, щоб вірити, що твоя людина повернеться з фронту!" - представила композицію Jerry Heil.

Разом з треком виконавиця випустила ліричний чорно-білий кліп, в якому заспівала сама у стильному чорному костюмі у світлі прожектора.

Пісня довела шанувальників артистки до сліз та мурах на шкірі: "Я не тонкосльозий, але чомусь пустив сльозу...", "Мурахи аж по ногах пробігли", "Як завжди, дуже круто і чіпає за душу", "Як завжди в саме серце!".

До речі, раніше співачка розповіла, що написати польсько-українську пісню BRONIA, про яку загадала Jerry Heil, їй допомогла телеведуча Леся Нікітюк.

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