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Jerry Heil довела до сліз проникливою піснею про кохання під час війни

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
336
Час на прочитання
2 хв
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Jerry Heil довела до сліз проникливою піснею про кохання під час війни

Jerry Heil / Фото: Скріншот з відео

Артистка випустила новий трек.

Співачка Jerry Heil захопила шанувальників прем'єрою проникливої пісні про кохання під час війни. 

Виконавиця презентувала трек під назвою "На небі зорі". У ньому Jerry Heil заспівала про дівчину, яка заради свого коханого-військового готова їхати у гарячу точку під Бахмут, щоб побачитися. 

"Це пісня про ту любов, на якій тримається Україна. Коли вийшов трек "BRONIA", люди почали викладати в ТікТок під цю пісню відео, як вони одружуються. Прямо зараз, під час війни, більше десяти тисяч відео! І я зрозуміла, що любов серед війни найбільш справжня, найбільш чиста й оголена, бо треба мати неабияку сміливість, щоб наважитися кохати, й неабияку волю, щоб вірити, що твоя людина повернеться з фронту!" - представила композицію Jerry Heil.

Разом з треком виконавиця випустила ліричний чорно-білий кліп, в якому заспівала сама у стильному чорному костюмі у світлі прожектора.

Пісня довела шанувальників артистки до сліз та мурах на шкірі: "Я не тонкосльозий, але чомусь пустив сльозу...", "Мурахи аж по ногах пробігли",  "Як завжди, дуже круто і чіпає за душу", "Як завжди в саме серце!".

До речі, раніше співачка розповіла, що написати польсько-українську пісню BRONIA, про яку загадала Jerry Heil, їй допомогла телеведуча Леся Нікітюк.

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Дата публікації
Перегляди
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