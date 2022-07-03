Jerry Heil і alyona alyona анонсували вихід спільної пісні з відомою німецькою співачкою

Українські артистки Jerry Heil і alyona alyona записали спільну композицію з відомою німецькою виконавицею Ela.

Як зазначили виконавиці, це буде не просто інтернаціональна композиція, адже в основі треку лежать українська купальська пісня.

Про це артистки розповіли у своїх фотоблогах.

"У Німеччині слухатимуть українську музику! Ми з вами так давно мріяли про це — і ось перший крок: наша колаборація з німецькою співачкою та сонграйтеркою Ela. Це не просто інтернаціональний трек. В його основі — українська купальська пісня!" – розповіли співачки.

Jerry Heil, alyona alyona і Ela / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Як розповіли Jerry Heil і alyona alyona, вони записали спільну композицію з купальськими мотивами задля того, аби українська музика була добре впізнаваною у всьому світі.

"Нам не цікаво просто поставити галочку, що ми зробили трек в Європі — нам важливо зробити так, щоб наші етнічні музичні особливості стали довговічним музичним трендом у світі — наряду з іспанською, швецькою, французькою та іншими упізнаваними характерними звучаннями музики народів світу. Це мало статися давно. Але схоже, що настав вирішальний час!" – зазначили артистки.

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