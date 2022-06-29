Jerry Heil і alyona alyona дали концерт у кафе в Варшаві: "Вдалося дозбирати злотих і придбати дрон"

Jerry Heil і alyona alyona дали концерт у кафе в Варшаві: "Вдалося дозбирати злотих і придбати дрон"

Українські артистки Jerry Heil і alyona alyona від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поїхали за кордон, аби давати благодійні концерти.

До слова, виконавиці були у Польщі, де разом виступали. Артистки просто в одному з кафе у Варшаві дали благодійний концерт.

Артистки сиділи на стільцях, де співали українські пісні. Виступ дав гарні результати.

Співачки зуміли зібрати сім тисяч злотих. Всі виручені кошти Jerry Heil і alyona alyona переказали благодійній організації, яка придбала дрон для українських захисників. Наразі прилад вже відправили до України. Дрон допоможе ЗСУ швидше вигнати окупантів з українських земель.

"Вони можуть розбомбити Щастя. Вони можуть розстріляти "Мрію". Але вбити волю їм не вдасться", - розповіла Jerry Heil у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, нещодавно й самі українці зуміли зібрати гроші на чотири "Байрактари". Сергій Притула займався збором коштів. Утім, виробник безкоштовно передасть ЗСУ безпілотники Bayraktar. Сергій Притула розповів, як будуть витрачати зібрані на "Байрактари" кошти .

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