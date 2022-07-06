Jerry Heil і alyona alyona та відома німецька співачка випустили видовищний кліп про Івана Купала

Jerry Heil, alyona alyona та німецька співачка Ela випустили спільну композицію до свята Івана Купала під назвою #KUPALA.

Також артистки одразу представили видовищний кліп на цю композицію. У ньому присутні фрагменти з українськомовного фільму "Вечір на Івана Купала", знятий на студії Довженко ще 50 років тому. Як зазначила Jerry Heil у "Сніданку з 1+1", це дуже цінна робота для підняття української культури.

Цікаво й те, що це вперше в історії української музики, коли німецька артистка виконує українську народну пісню німецькою мовою. Як зізналася Jerry Heil, у співачки Ela є українське коріння:

"Ми її навчили співати білим українським звуком, традиційним, народним, вона почала стрибати і кричати що вона повертається до свого коріння. Бо в процесі виявилося, що Ella українка. Ця пісня "Купала", чим вона цінна. Це не просто колаборація з артисткою тут, у Німеччині. Це наш спосіб показати українську культуру. Це ще одна сила, якою можна тримати увагу у Європі. Тому що розмови про війну – для них це вже білий шум. Банально, стало менше прапорів, менше говорять. Вони не те що звикли, їх вже харить просто, коли ти отак розмовляєш, по обличчях", - зізналася Jerry Heil.

Вона наголосила, що "відтепер кожна робота, яку ми створимо, нестиме в світ ідею геніальності української культури й музики зокрема": "Неповторності її звучання. І цінності для світової індустрії. Ми вже це робимо! І фіт з Ela, німецькою співачкою, що заспівала українську пісню німецькою мовою – феєричний початок!" – наголосила Jerry Heil.

"Купала" - Jerry Heil презентувала нову пісню у "Сніданку"

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