Jerry Heil і Леся Нікітюк у новому треці обстібали росіянку, яка "вабщє не хотєла уєзжать із Крима": це хіт

Так, Jerry Heil і Леся Нікітюк не змогли залишити без уваги відео з російською туристкою, яка зі сльозами на очах розповідала, що не хоче їхати з Криму, де "всьо так душевно і по-домашньому".

Знаменитості об'єдналися і разом записали кумедну пародію, у вигляді короткого електронного треку. Джері та Леся обстібали слова росіянки і замікусвали з музикою. Назву трек отримав відповідну "Душевно, по-домашньому".

"Цілий день позавчора носила в собі ідею, що варто зробити якийсь трек з цього відео. Ніяк не могла прийняти, що якось радісно з тих подій. Бо то не наш менталітет – писати коменти "так вам і нада" і тішитися, коли комусь погано. Але від відчуття справедливості все тріпотіло. І тут вночі мені пише Леся– з тією ж ідеєю! Це була доля. Далі все було ясно: нам потрібен слеп-хаус від EMDIVITY — і ТікТок трек готовий", - прокоментувала Jerry Heil.

Своєю чергою, підписники Джері поділилися, що в захваті від спільної роботи знаменитостей: "Ну дуже душевно та по-домашньому", "вопше не хочу переключать, так по домашнєму", "Ми не тішимось, що комусь погано! Ми радіємо, що люди нарешті їдуть додому".

Нагадаємо, що раніше пародію на російську туристку, яка бідкалася у машині, що не хоче їхати з Криму, де в Алушті так добре влаштувалася і жила як "у своєму домі", зняв гуморист Юрій Великий.

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