Jerry Heil і MONATIK неочікувано заспівали в дуеті та підкорили емоційним хітом про кохання

Українські артисти Jerry Heil та MONATIK неочікувано заспівали в дуеті.

Музиканти представили спільний трек, який отримав назву "Вимолив". Композиція створена на основі вірша поета Юрія Іздрика - Rattle, а фортепіанну партію записав піаніст-віртуоз Євген Хмара. У пісні Jerry Heil та MONATIK співають про почуття, в які складно повірити.

"Іноді здається, що чекаєш на свою людину цілу вічність. Молишся, просиш Бога про неї, навіть не вірячи, що вона можлива. І ось, наче з тієї самої вічності, з'являється вона – твоя любов, що змінює все навколо. Любов така неземна, що важко повірити в її реальність. Ця пісня про кохання, яке дійсно можна лише вимолити", - коментує співачка.

Jerry Heil та MONATIK / Фото: Пресслужба Jerry Heil

Ідея дуетної пісні належить Jerry Heil. MONATIK говорить, коли виконавиця надіслала йому трек, він одразу його відчув. Щоправда, артист ділиться, що пісня є доволі нетиповою як і для нього, так і для Jerry Heil. Утім, завдяки цьому дуету знаменитості відкрили одне в одному щось нове.

"Коли Яна (справжнє ім'я співачки – прим. ред.) надіслала мені цю пісню, я одразу її відчув — від А до Я. Обожнюю такі легкі, органічні колаборації. Радію, що став частиною "Вимолив". Мені подобається, що ця пісня не є типовою ані для мене, ані для Яни. Саме для цього й існують дуети — щоб відкривати одне в одному щось нове. І у "Вимолив" нам це однозначно вдалося", - коментує MONATIK.

Разом із піснею артисти представили атмосферний відеокліп, режисером якого виступив Ілля Дуцик.

До речі, композиція "Вимолив" стала офіційним саундтреком романтичної комедії "Відпустка наосліп". А взагалі, то пісня увійде до майбутнього повноформатного альбому Jerry Heil "Архетипи".

Нагадаємо, нещодавно дует TVORCHI представив неочікувану новинку. Артисти переспівали хіт Володимира Івасюка – "Я піду в далекі гори".

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