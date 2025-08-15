Jerry Heil і YARMAK на тлі гучного скандалу з Темляком зворушили новим кліпом на пісню "З якого ти поверху неба"

Jerry Heil та YARMAK

Українські артисти Jerry Heil та YARMAK випустили нову версію кліпу після того, як попередню публікацію їм довелося видалити через скандал з актором Костянтином Темляком.

Нова інтерпретація кліпу вийшла ввечері 14 серпня і одразу зацікавила прихильників співаків, адже у відео, замість професійних акторів, постали звичайні люди, які публікували кадри зі своїми коханими, які зараз боронять Україну.

«Ми створили це відео про вас і для вас — всіх тих українців, що кохають в умовах сьогодення, долаючи сотні кілометрів та годин, щоб побачитися на лічені дні. Для всіх тих, для кого ця пісня стала „їхньою піснею“», — зазначили під публікацією виконавці.

Під відео зібралось чимало схвальних відгуків та навіть реакцій від самих героїв нового кліпу:

Дякую, вже проплакалась. Неймовірна історія про кожного і кожну з нас!

Пісня фантастична! І так приємно побачити нас з чоловіком та інші чудові пари у новому кліпі.

Ми у вашому кліпі! Нехай кожен дочекається на свою кохану половинку з війни!

Скандал з актором Костянтином Темляком: що відомо

Український актор Костянтин Темляк опинився в епіцентрі скандалу після того, як його колишня дівчина, фотографка Анастасія Соловйова, публічно розповіла про роки знущань та приниження у стосунках з ним.

У своєму Instagram Соловйова заявила, що Темляк свого часу до повномасштабного вторгнення був залежним від алкоголю та наркотиків, постійно контролював її життя, звинувачував у зрадах, руйнував психіку та застосовував фізичну силу. За її словами, він навіть встановив для неї «список правил», яких вона мала дотримуватися.

У підтвердження фотографиня опублікувала фото й відео, скриншоти листувань і кадри, де, за її словами, видно агресивну поведінку Темляка.

Костянтин Темляк / © instagram.com/kostiatemliak

На ситуацію відрегувала велика кількість зірок, зокрема Наталія Денисенко, Даша Астаф’єва та інші.

Свій коментар також опублікував Театр на Подолі. В закладі запевнили, що засуджують будь-які прояви насильства над людиною. Також у театрі, де працює Темляк від 2017 року, додали, що артист добре себе зарекомендував. Зокрема, його знають як відповідального та працьовитого актора. Мережу обурила така реакція, адже конкретні подальші дії щодо чоловіка в установі не озвучили.

Нагадаємо, раніше дружина Костянтина Темляка відреагувала на скандал. Акторка Анастасія Нестеренко визнала, що всі ці звинувачення є жахливими, а подібна поведінка є неприпустимою.