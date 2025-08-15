- Дата публікації
Jerry Heil і YARMAK на тлі гучного скандалу з Темляком зворушили новим кліпом на пісню "З якого ти поверху неба"
У новій версії вони використали відео своїх фанів.
Українські артисти Jerry Heil та YARMAK випустили нову версію кліпу після того, як попередню публікацію їм довелося видалити через скандал з актором Костянтином Темляком.
Нова інтерпретація кліпу вийшла ввечері 14 серпня і одразу зацікавила прихильників співаків, адже у відео, замість професійних акторів, постали звичайні люди, які публікували кадри зі своїми коханими, які зараз боронять Україну.
«Ми створили це відео про вас і для вас — всіх тих українців, що кохають в умовах сьогодення, долаючи сотні кілометрів та годин, щоб побачитися на лічені дні. Для всіх тих, для кого ця пісня стала „їхньою піснею“», — зазначили під публікацією виконавці.
Під відео зібралось чимало схвальних відгуків та навіть реакцій від самих героїв нового кліпу:
Дякую, вже проплакалась. Неймовірна історія про кожного і кожну з нас!
Пісня фантастична! І так приємно побачити нас з чоловіком та інші чудові пари у новому кліпі.
Ми у вашому кліпі! Нехай кожен дочекається на свою кохану половинку з війни!
Скандал з актором Костянтином Темляком: що відомо
Український актор Костянтин Темляк опинився в епіцентрі скандалу після того, як його колишня дівчина, фотографка Анастасія Соловйова, публічно розповіла про роки знущань та приниження у стосунках з ним.
У своєму Instagram Соловйова заявила, що Темляк свого часу до повномасштабного вторгнення був залежним від алкоголю та наркотиків, постійно контролював її життя, звинувачував у зрадах, руйнував психіку та застосовував фізичну силу. За її словами, він навіть встановив для неї «список правил», яких вона мала дотримуватися.
У підтвердження фотографиня опублікувала фото й відео, скриншоти листувань і кадри, де, за її словами, видно агресивну поведінку Темляка.
На ситуацію відрегувала велика кількість зірок, зокрема Наталія Денисенко, Даша Астаф’єва та інші.
Свій коментар також опублікував Театр на Подолі. В закладі запевнили, що засуджують будь-які прояви насильства над людиною. Також у театрі, де працює Темляк від 2017 року, додали, що артист добре себе зарекомендував. Зокрема, його знають як відповідального та працьовитого актора. Мережу обурила така реакція, адже конкретні подальші дії щодо чоловіка в установі не озвучили.
Нагадаємо, раніше дружина Костянтина Темляка відреагувала на скандал. Акторка Анастасія Нестеренко визнала, що всі ці звинувачення є жахливими, а подібна поведінка є неприпустимою.