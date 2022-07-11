Jerry Heil написала для Дорофєєвої українськомовні пісні: "Це буде інша Надя"

Артистка разом з реперкою alyona alyona та саундпродюсером Ванею Клименком написала три треки. Зірка зізнається, що це для неї честь повпливати на зміну творчого напрямку Наді, яка робила російськомовну музику.

Про це йдеться в інтерв'ю для "МУЗВАР".

"Одну написали втрьох – Ваня, я та Альона, другу – я та Ваня і третю він зробив сам. Це круто, бо нам вдалось повпливати на зміну музичного вектора в творчості людини, яка робила російськомовну музику… Ми змогли написати пісні, у яких відчувається глибина. Мені здається, що це буде інша Надя. Це буде дуже осмислена, глибока, при цьому дуже своя Надя Дорофєєва", – заінтригувала Яна Шемаєва.

До повномасштабного вторгнення Jerry Heil активно писала пісні для інших виконавців. Серед них були Вова Дантес, Злата Огнєвіч та інші. Зараз же у знаменитості набагато менше замовлень. Вона припускає, що це пов'язано з відсутністю фінансів.

Нагадаємо, німецька співачка Ela, яка заспівала разом з Jerry Heil та alyona alyona, ошелешила, що насправді вона українка. Про це Яна та Альона не знали, коли запрошували її записати разом трек #KUPALA.

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