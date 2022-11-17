Jerry Heil назвала дату прем'єри пісні, з якою братиме участь у нацвідборі на "Євробачення-2023"

Українська співачка Jerry Heil цьогоріч спробує свої сили у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2023".

Як зізналась артистка, про те, що вона пройшла у фінал, вона дізналася, коли виходила з літака. Тоді в Україні вже давно був оприлюднений список фіналістів.

"Яно, ти в фіналі нацвідбору", — повідомлення, з якими я вийшла з літака. Поки в Бостоні та Сіетлі (завтра концерт тут) настав ранок, в Україні минуло півдня, і всі вже знають", - поділилася артистка.

Jerry Heil

Наразі ж Яна готується до фіналу нацвідбору, зокрема артистка планує презентувати пісню, з якою хоче перемогти та поїхати до Ліверпуля представляти Україну. Прем'єра композиції відбудеться 4 грудня.

"Але це не єдина прем'єра, яка на вас чекає! Є ще два треки, які завтра (ред. – 18 листопада) презентуємо вам", - додала Яна.

Нагадаємо, організатори нацвідбору оприлюднили список фіналістів конкурсу. Конкуренцію Jerry Heil складуть 10 виконавців.

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