Jerry Heil назвала травми, які отримала через падіння в оркестрову яму: "Вставати сама не можу"

Співачка Jerry Heil, яка під час концерту у Тернополі впала в оркестрову яму, розповіла про отримані травми та зізналась, які прогнози дають лікарі.

У ранковому шоу "Сніданок з 1+1" виконавиця поділилася, що насправді у неї було доволі "вдале" падіння, адже травми могли бути більш серйозні. Jerry Heil зламала ребро та отримала струс мозку. Також співачці нині складно ходити. Знаменитості також тяжко самій вставати та сідати, тому їй поки допомагають це робити.

"Я вважаю, що у мене був дуже вдалий політ. Куртка, мабуть, спрацювала як парашут. Я летіла з три метрової висоти, впала на бетон, і при цьому у мене практично немає синців. Я зламала одне ребро, отримала струс мозку і трішечки мені складно ходити. Але з кожним днем мені дійсно стає краще", - поділилася виконавиця.

Фото: I AM JERRY HEIL / Telegram

Фото: I AM JERRY HEIL / Telegram

Артистка також зізналась, які прогнози щодо одужання їй дають лікарі. Загалом, медики попередили, що біль Яна відчуватиме ще три місяці, а рани загоюватимуться близько двох тижнів.

"Це болюча штука. Сказали, що болітиме ще до трьох місяців. Декілька тижнів воно там загоюватиметься. Виписатися з лікарні можна ледь не сьогодні, але все одно треба бути під наглядом лікарів. Воно не зрослося ще, у мене крутиться голова, коли я встаю і сідаю. Я вставати і сідати, в принципі, сама поки що не можу. Мені потрібна постійна підтримка людей", - додала співачка.

Артистка також пригадала момент падіння. За словами Jerry Heil, вона була переконана, що там є підлога, тому так впевнено йшла.

"Момент падіння я вже не пам'ятаю, але ось цей момент, коли я стаю у цю яму, я пам'ятаю. Я дуже добре пам'ятаю, що я бачила там підлогу. Чому я її бачила? Може так світло переломилося… Не бачу інших варіантів", - пригадала Яна.

Дуже вдалий політ: Jerry Heil розповіла про травми після падіння в оркестрову яму

Нагадаємо, під час свого концерту у Тернополі Jerry Heil впала в оркестрову яму, через що її госпіталізували до лікарні. Коли Яна показала відеомомент падіння, то прихильники з гумором на це відреагували та стали жартами підіймати кумирці настрій.

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