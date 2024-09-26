Jerry Heil неочікувано заспівала в дуеті з Юлією Саніною і підкорила Мережу потужною піснею

Українські співачки Jerry Heil та Юлія Саніна неочікувано заспівали в дуеті.

Ідея створити композицію зародилася ще рік тому. Як говорить Юлія Саніна, їй хотілося попрацювати з Heil, адже в її колеги чудове бачення та є власний унікальний стиль у творчості. Тож виконавиці створили композицію, яка отримала назву WABI-SABI.

"Мені дуже подобається бачення та почерк Яни (справжнє ім'я Jerry Heil – прим. ред.), плюс вона чудово почувається в ролі саундпродюсерки — окрім самої пісні, відчуває й аранжування", – ділиться Юлія Саніна.

Тим часом Jerry Heil пояснила значення назви пісні. Зокрема, вона походить від японського виразу "wabi-sabi", що означає, що нічого не вічне, але й нічого не зникає. Згодом співачка дізналася про термін "kintsugi" – коли розбитий виріб збирають докупи за допомогою золота, через що він стає ще ціннішим. Виконавиця говорить, що можна провести паралель з українським народом. Через війну українці стали травмованими і фізично, і морально. Втім, така реальність дає змогу відкрити нове розуміння красивого. Саме це спільною композицією й хотіли донести артистки.

Jerry Heil та Юлія Саніна

"Я дізналася про японський вислів "wabi-sabi". Це філософія, яка вчить задовольнятися малим і пояснює: ніщо не вічне, проте ніщо й не зникає. Я почала читати більше й натрапила на ще один термін, який здався мені дуже близьким до української реальності — "kintsugi". Це мистецтво відновлення розбитих частинок порцеляни за допомогою золота, від чого, вважається, виріб стає ще красивішим і ціннішим, бо пройшов певний життєвий шлях. Сьогодні не знайти жодного українця, не травмованого чи то морально, чи фізично. Це нова реальність, яку треба прийняти. І в цій новій реальності з'являються нові розуміння красивого", — ділиться Jerry Heil.

Нагадаємо, раніше співачка Надя Дорофєєва теж представила нову пісню, яка отримала назву "Колискова 2022". Трек увійшов до першого повноформатного альбому виконавиці.

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