Jerry Heil неочікувано заспівала з Володимиром Дантесом і підкорила Мережу хітом про ностальгію

Співачка Jerry Heil та шоумен Володимир Дантес презентували новий трек "Губи у губах".

У композиції оспівується ностальгія за втраченим минулим і розкриваються найяскравіші фарби щасливої юності, сповненої свободи та легкості. Головним натхненням для артистів стали власні теплі спогади з життя.

"Хотілося нагадати про безтурботні часи, коли найстрашнішим було занадто пізно прийти додому. Літо, яке здавалося нескінченним, літні табори, перші поцілунки, бійки за клубом, свобода і відчуття, що все життя попереду, коли позаду лише батьківський дім, з якого прагнеш вислизнути", - поділилася Jerry Heil.

Вперше прихильники творчості зірок могли почути трек під час виступу Дантеса на музичному фестивалі Atlas Weekend у Києві. Саме тоді юзери у Мережі встигли наректи пісню "Губи у губах" справжнім хітом літа й зняли чимало відео під цей звук, який нагадує безтурботне минуле.

"Моя творчість — це сам я, моя музика — це відображення історій, що пережив я. Тож і трек "Губи у губах" — це рефлексія емоцій та почуттів мені добре знайомих. Ми давно знайомі з Jerry, і коли нам нарешті випала можливість створити спільну пісню, то ми вирішили робити по-справжньому щирий реліз", - додає Дантес.

Читайте також: