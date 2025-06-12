Jerry Heil неочікувано знялася в еротичному горорі та просто приголомшила кардинально новим стилем

Jerry Heil / © Пресслужба Jerry Heil

Реклама

Українська співачка Jerry Heil представила кліп на свою першу англомовну композицію, який зняла в стилі еротичного горору.

Йдеться про трек LOVE ME HARD. Відео мало побачити світ ще 6 червня, однак артистка переносила прем'єру через обстріл Росією України на 10 червня, але й тоді довелося скасовувати заплановане. Врешті, співачка нарешті представила кліп, режисеркою якого стала Валерія Фадєєва.

У центрі сюжету музичного фільму хлопець, який приходить до бібліотеки за конкретною книгою. Він закоханий в її героїню і перечитує історію знову і знову — образ вигаданої дівчини став його залежністю. Герой поступово стає заручником своєї уяви. Візуально історія доповнюється символами — зокрема, гранатом, що втілює спокусу, пристрасть і контроль.

Реклама

"Я колись теж закохалася в персонажа книги — це досить легко — захопитися ідеальним вигаданим образом. А втім, ми те саме робимо і в реальному житті: ідеалізуємо людей, наділяючи їх рисами, які хочемо в них бачити, вигадуємо з них інших, а потім розчаровуємося, коли вони виявляються інакшими", - ділиться співачка.

До слова, трек LOVE ME HARD увійшов до альбому Jerry Heil "Архетипи", прем'єра якого відбулася у травні. Платівка містить 16 треків, кожен із яких уособлює окремий архетип — одну з граней особистості співачки.

Нагадаємо, нещодавно команда VIP Тернопіль та їхній музичний проєкт ВІА Кіп'яток захопили новою піснею "УЯКА". Артисти вже також представили гумористичний кліп на трек.