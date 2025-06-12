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- Гламур
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Jerry Heil неочікувано знялася в еротичному горорі та просто приголомшила кардинально новим стилем
Jerry Heil представила кліп на свою першу англомовну композицію. Артистка зняла справжній мініфільм.
Українська співачка Jerry Heil представила кліп на свою першу англомовну композицію, який зняла в стилі еротичного горору.
Йдеться про трек LOVE ME HARD. Відео мало побачити світ ще 6 червня, однак артистка переносила прем'єру через обстріл Росією України на 10 червня, але й тоді довелося скасовувати заплановане. Врешті, співачка нарешті представила кліп, режисеркою якого стала Валерія Фадєєва.
У центрі сюжету музичного фільму хлопець, який приходить до бібліотеки за конкретною книгою. Він закоханий в її героїню і перечитує історію знову і знову — образ вигаданої дівчини став його залежністю. Герой поступово стає заручником своєї уяви. Візуально історія доповнюється символами — зокрема, гранатом, що втілює спокусу, пристрасть і контроль.
"Я колись теж закохалася в персонажа книги — це досить легко — захопитися ідеальним вигаданим образом. А втім, ми те саме робимо і в реальному житті: ідеалізуємо людей, наділяючи їх рисами, які хочемо в них бачити, вигадуємо з них інших, а потім розчаровуємося, коли вони виявляються інакшими", - ділиться співачка.
До слова, трек LOVE ME HARD увійшов до альбому Jerry Heil "Архетипи", прем'єра якого відбулася у травні. Платівка містить 16 треків, кожен із яких уособлює окремий архетип — одну з граней особистості співачки.
Нагадаємо, нещодавно команда VIP Тернопіль та їхній музичний проєкт ВІА Кіп'яток захопили новою піснею "УЯКА". Артисти вже також представили гумористичний кліп на трек.