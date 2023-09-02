Jerry Heil оголосила, що припиняє навчання у престижному музичному виші у США: "Я беру паузу"

Співачка Jerry Heil повідомила несподівану новину для своїх прихильників.

Багато років виконавиця прагнула потрапити на навчання в один з престижних музичних вузів Берклі у Бостоні та минулого року нарешті здійснила свою мрію. Однак неочікувано в своєму Instagram Jerry Heil оголосила, що має взяти піврічну паузу у навчанні.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Таке рішення співачка прийняла задля того, щоб взяти участь у творчому проєкті в Україні. Як пояснила Jerry Heil, вона хоче популяризувати українську культуру на увесь світ і цей проєкт саме стане у нагоді. До того ж, виконавиця анонсувала свій тур містами України.

"У мене новина! Я беру піврічну паузу в Берклі, щоб попрацювати над надзвичайно важливим проєктом в Україні, який, маю віру, ще більше закохає в нашу культуру світ. Тим часом, поки я тут протягом цього відрізку часу, давайте побачимося на концертах", - написала Jerry Heil.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Нагадаємо, що Jerry Heil розпочала навчання у Берклі влітку 2022. Співачка обрала для себе курс написання музики для кінофільмів, який за програмою триває чотири роки. До того ж, артистка отримала грант на 10 тисяч доларів, тож зараз її навчання коштує 30 тисяч доларів.

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