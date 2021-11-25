Jerry Heil переклала "Сансару" Басти на українську і приголомшила юзерів

Фанатам припала до смаку версія співачки.

Українська артистка та блогерка Jerry Heil, яка до популярності виконувала кавери, вирішила знову переспівати пісню зіркових колег.

Так, знаменитість переклала українською хіт російського репера Басти "Сансара". Вона поділилася, що мало яка пісня може її пробити на сльози, але ця — щоразу. Ролик Яна Шемаєва розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Також знаменитість поцікавилася у фанатів, як їм переклад. У відповідь приголомшені користувачі засипали кумирку компліментами.

Боже, Яно, це просто до мурашок

Це супер... Можна закохатись у цю пісню заново...

Вау, це прекрасно

Після перегляду цього відео, ви для мене відкрились по-новому

Чудово, проймає до мурах

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