Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортАвтори
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Jerry Heil переробила хіт Олега Винника на запальну пісню про Щекавицю

Дата публікації
Перегляди
831
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Jerry Heil переробила хіт Олега Винника на запальну пісню про Щекавицю

Фото: instagram.com/thejerryheil

Співачка Jerry Heil зробила актуальний кавер на пісню "Вовчиця" Олега Винника.

Українські артисти не відстають від сучасних трендів. Так, виконавиця Jerry Heil записали актуальний трек про гору Щекавиця, яка стала дуже популярною серед користувачів Мережі. 

Як відомо, у соцмережах після погроз Росії нанести ядерний удар по Україні поширилися меми про можливі варіанти, як провести останні години життя. Одним із найпопулярніших став - влаштувати оргію на горі Щекавиця у Києві. 

Jerry Heil теж долучилася до тренду та створила свій кавер на пісню Олега Винника "Вовчиця". Співачка використала мелодію із нашумілого хіта артиста і наклала на неї свої слова.

"Щекавиця в усіх мемах і шпаринах, не могла обійти стороною", - написала в Instagram Jerry Heil.

У тексті виконавиця заспівала про своєрідне єднання українського народу та позитивне мислення навіть на тлі війни.

Фани Jerry Heil також зацінили нову пісню артистки і посміялися із її креативності. 

  • Розрив!
  • Це просто вогонь!
  • Гарніше ніж оригінал!

Раніше Вєрка Сердючка з мамою у соцмережах також пожартувала щодо планів провести вечір на Щекавиці.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація