Jerry Heil переробила хіт Олега Винника на запальну пісню про Щекавицю

Українські артисти не відстають від сучасних трендів. Так, виконавиця Jerry Heil записали актуальний трек про гору Щекавиця, яка стала дуже популярною серед користувачів Мережі.

Як відомо, у соцмережах після погроз Росії нанести ядерний удар по Україні поширилися меми про можливі варіанти, як провести останні години життя. Одним із найпопулярніших став - влаштувати оргію на горі Щекавиця у Києві.

Jerry Heil теж долучилася до тренду та створила свій кавер на пісню Олега Винника "Вовчиця". Співачка використала мелодію із нашумілого хіта артиста і наклала на неї свої слова.

"Щекавиця в усіх мемах і шпаринах, не могла обійти стороною", - написала в Instagram Jerry Heil.

У тексті виконавиця заспівала про своєрідне єднання українського народу та позитивне мислення навіть на тлі війни.

Фани Jerry Heil також зацінили нову пісню артистки і посміялися із її креативності.

Розрив!

Це просто вогонь!

Гарніше ніж оригінал!

Раніше Вєрка Сердючка з мамою у соцмережах також пожартувала щодо планів провести вечір на Щекавиці.

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