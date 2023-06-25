Jerry Heil переслідує неадекватний росіянин: "До війни приїхав до Львова"

Українська співачка Jerry Heil шокувала, що її досі переслідує неадекватний росіянин, який ще до початку повномасштабного вторгнення приїжджав до Львова та виписував їй образливі повідомлення.

У своєму Telegram артистка розповіла, що житель країни-агресорки надокучає їй в соціальних мережах. Та не лише Jerry Heil неадекватний росіянин не дає спокою, а й її викладачам. Чоловік пише їм повідомлення з погрозами та вимагає видалити весь контент, що пов'язаний із виконавицею.

"Переслідує мене онлайн та офлайн. Скрин — це він написав моєму викладачеві. Накручує і скручує мені підписки в усіх мережах. До війни з Іркутська приїхав до Львова - наша поліція не виявила в його повідомленнях нічого страшного і посміялася", - поділилася артистка.

Листування викладача Jerry Heil із неадекватним росіянином / Фото: Фото з соціальних мереж

Виконавиця запитала у прихильників, що їй робити та як позбутися переслідувача. Фани порадили Heil звернутися до кіберполіції.

Нагадаємо, переслідувач із Росії почав надокучати виконавиці ще до початку повномасштабної війни. Тривалий час росіянин виписував артистці повідомлення сексуального характеру та погрожував "позбавити її цноти". Згодом чоловік взагалі приїхав до Львова, аби зустрітися з Jerry Heil. Співачка звернулася за допомогою до поліції, однак правоохоронці не виявили жодних порушень з боку росіянина. Врешті, виконавиця найняла охорону.

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