Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Jerry Heil підкорила Мережу акустичною версією свого зимового хіта "Сніг"

Jerry Heil підкорила Мережу акустичною версією свого зимового хіта "Сніг"

Jerry Heil

Композиція артистки зазвучала по-новому.

Одна з представниць України на "Євробаченні-2024" співачка Jerry Heil потішила прихильників неочікуваною новинкою.

Виконавиця представила акустичну версію свого зимового хіта "Сніг". Також артистка опублікувала й відповідне відео, де вона ніжно співає під звуки гітари та фортепіано. Як говорить Jerry Heil, у новому звучанні трек для неї набув особливого шарму та інтимності.

"Для мене це повернення до "джере-джере-джерела", адже перша демка пісні, яка чекала на свій час в моїх чернетках кілька років, з'явилася саме під гітару. У цій версії гітара і фортепіано нарешті зустрілися", — прокоментувала роботу артистка.

Jerry Heil / ©
Jerry Heil

Користувачі були приємно здивовані. Вони у коментарях під відео писали, що ніби вперше почули трек і відчули, як мурахи бігають шкірою.

  • Я наче знову вперше чую це, знову мурахи! Такий ще вайб від відео… вечірній, теплий. Вайб сидіння ввечері біля вогнища і розмов по душах
  • "Сніг" — неймовірне музичне творіння, яке третій тиждень не виходить з голови!
  • Найкращий ранок, який тільки можна уявити, почався з акустичної версії "Снігу"!

Зазначимо, "Сніг" – перший трек з нового повноформатного альбому Jerry Heil, реліз якого заплановано цієї зими. Майбутня платівка, за словами співачки, буде сповнена сміливих рішень, несподіваних колаборацій та відвертих рядків.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація