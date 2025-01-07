Jerry Heil підкорила Мережу акустичною версією свого зимового хіта "Сніг"

Одна з представниць України на "Євробаченні-2024" співачка Jerry Heil потішила прихильників неочікуваною новинкою.

Виконавиця представила акустичну версію свого зимового хіта "Сніг". Також артистка опублікувала й відповідне відео, де вона ніжно співає під звуки гітари та фортепіано. Як говорить Jerry Heil, у новому звучанні трек для неї набув особливого шарму та інтимності.

"Для мене це повернення до "джере-джере-джерела", адже перша демка пісні, яка чекала на свій час в моїх чернетках кілька років, з'явилася саме під гітару. У цій версії гітара і фортепіано нарешті зустрілися", — прокоментувала роботу артистка.

Jerry Heil

Користувачі були приємно здивовані. Вони у коментарях під відео писали, що ніби вперше почули трек і відчули, як мурахи бігають шкірою.

Я наче знову вперше чую це, знову мурахи! Такий ще вайб від відео… вечірній, теплий. Вайб сидіння ввечері біля вогнища і розмов по душах

"Сніг" — неймовірне музичне творіння, яке третій тиждень не виходить з голови!

Найкращий ранок, який тільки можна уявити, почався з акустичної версії "Снігу"!

Зазначимо, "Сніг" – перший трек з нового повноформатного альбому Jerry Heil, реліз якого заплановано цієї зими. Майбутня платівка, за словами співачки, буде сповнена сміливих рішень, несподіваних колаборацій та відвертих рядків.

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