Jerry Heil після неоднозначного допису в Мережі визнала свою помилку: "Треба геть не мати клепки"

Українська співачка Jerry Heil, яка нещодавно зіткнулася з гейтом за необачну фразу в Мережі, пояснила свою позицію.

Так, у Threads виконавиця вийшла на зв'язок після низки гнівних коментарів під дописом, де вона писала про "монетизацію травм" без допомоги психологів, а завдяки творчості. Jerry Heil одразу наголосила, що її слова були сприйняті занадто буквально й насправді вона просто іронізувала. Тож після непорозуміння зірка перепросила у тих, кого допис зачепив.

"Друзі, я думала, самоіронія була очевидна. Треба геть не мати клепки, щоб публічно засудити настільки важливу професію. Перепрошую щиро, якщо комусь зробила цим дописом неприємно", — написала співачка.

Попри вибачення, у коментарях знову розгорілися дискусії. Одні підтримують Jerry Heil, а інші натомість наголошують, що публічні люди мають бути обачнішими.

Джері просто невдало сформулювала свою думку!!! Таке буває. Всі ми люди. Це нормально.

Не кожну травму можна перетворити на пісню. Іноді вони тихо виїдають зсередини, навіть коли зовні ми усміхаємось. Терапія — це можливість прожити біль без глядачів і навчитися жити далі легше.

Самоіронія і так була очевидна. Люди як завжди займаються нашою національною забавою — "пошуком зради".

Щось зовсім невдало жартуєте. Це Threаds, варто бути обережнішою, з такими складними конструкціями як іронія.

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "ТНМК" Олег Михайлюта загейтив відому українську співачку за її позицію.