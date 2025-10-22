Jerry Heil / © Пресслужба Jerry Heil

Співачка Jerry Heil після жахливого обстрілу України звернулася до світу з важливою заявою.

У ніч проти 22 жовтня країна-агресорка Росія вкотре атакувала українські землі. Окупанти запустили по Україні ударні безпілотники та різні типу ракет. На жаль, є влучання, внаслідок яких загинули мирні українці.

Саме 22 жовтня у Jerry Heil була запланована прем'єра композиції. Артистка говорить, що на тлі таких жахливих новин перенесла б вихід пісні. Однак цього разу в трек закладені важливі сенси. Виконавиця презентувала соціальну композицію Earth (Dradada), яка привертає увагу до важливості гуманітарного розмінування України.

“Будь-яку іншу роботу я б не змогла опублікувати сьогодні. Зараз я перебуваю на конференції в Японії, присвяченій важливості розмінування України, де міністри країн світу називають злочини росії нелюдськими — вони знають про масовану атаку цієї ночі, знають про вбивства, які знову вчинила росія. Ми вирішили не міняти дату виходу цього відео, бо сподіваємося ще раз наголосити на ціні нашої свободи. Як йдеться в тексті, правда пісні — це наша зброя. Закликаю поширювати нашу правду всім”, — каже співачка.

Jerry Heil / © Пресслужба Jerry Heil

Разом із піснею артистка представила особливий кліп. Режисером відео став Алан Бадоєв. Кліп розповідає про важливість гуманітарного розмінування мовою символів — через колір, пластику рухів і культурні коди, успадковані від предків. Особливу увагу приділено жінкам, які очищають українську землю від вибухонебезпечних предметів.

“Працюючи з артистом, я прагну розкривати його справжній портрет, відкривати нові грані, щоб глядач щоразу закохувався у виконавця ще глибше. В цьому кліпі Jerry Heil постає в гармонії з українськими традиціями й давніми обрядами. Її танок, мов молитва землі, що оплакує минуле і пробуджується до життя, нагадуючи про важливість розмінування нашої рідної землі”, — коментує Алан Бадоєв.

Алан Бадоєв зняв кліп Jerry Heil / © Пресслужба Jerry Heil

У відео знялися справжні розміновувачки: пілотеса дронів Валентина Висторопська, демінерка-парамедикиня Світлана Шамка, демінерки Валерія Осика та Жанна Шкурко, а також інспекторка Анна Калько.

Кожна сцена кліпу має символічне значення. У ньому переплітаються сучасність — робота українських жінок-розміновувачок — і стародавні обряди над землею, що проводяться в Україні сторіччями заради урожаю і довгого життя.

Візуальна стилістика містить алюзії на творчість українського режисера Сергія Параджанова та його унікальний кінематографічний стиль, відомий у всьому світі. Образи нареченої, танку в солом'яній сукні та земляної ляльки — символи, які Параджанов використовував, щоб підкреслити родючість землі.

Пісня Earth (Dradada) виконана двома мовами — англійською та українською і створена у співпраці з відомим австрійським саунд-продюсером filous. За словами Jerry Heil, демо-версію треку вона носила у своїй “музичній шухляді” кілька років.

“Коли я стала амбасадоркою теми розмінування України, ми з командою усвідомили, що саме цей трек може найточніше передати наш меседж у Японії. Він прогресивний: у формі речитативу я розповідаю про наші болі, спричинені війною. У пісні є українська мелодика, а в рядках “Сонечко зійшло — ранок принесло” закладений її головний сенс: через просту, майже дитячу поезію звучить надія на новий, світлий день — на сонце, що зійде над полями, вільними від мін, і землею, щедро засіяною зерном, яке знову нагодує пів світу”, — ділиться артистка.

Прем'єра пісні та кліпу відбулася в межах партнерства між Jerry Heil, Міністерством економіки, довкілля і сільського господарства України та національною платформою Demine Ukraine. Ініціатива реалізована в рамках комунікаційної кампанії Women, Peace and Security (WPS) спільно з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).