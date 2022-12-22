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Jerry Heil після серйозного падіння вийшла на зв'язок та розповіла про отримані травми

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1662
Час на прочитання
1 хв
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Jerry Heil після серйозного падіння вийшла на зв'язок та розповіла про отримані травми

Jerry Heil / Фото: instagram.com/jerry.heil

Артистку після останнього концерту терміново госпіталізували до лікарні.

Українська виконавиця Jerry Heil, яка на своєму останньому концерті невдало впала в оркестрову яму, вийшла на зв'язок з прихильниками.

Зокрема, у своєму Telegram-каналі "I AM JERRY HEIL" співачка розповіла, яку серйозну травму отримала внаслідок падіння. Jerry, яку одразу з концерту відвезли до лікарні, зламала собі ребро.

"Чому нема емоджі зламаного ребра", - написала артистка, натякаючи на зламане ребро.

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil
Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Нагадаємо, 21 грудня Jerry Heil мала відіграти концерт у Тернополі. Однак, із виконавицею сталася прикра ситуація: вона впала в оркестрову яму. Травми виявилися серйозними, тож співачці знадобилася допомога лікарів. Просто з концерту Jerry Heil госпіталізували до лікарні. Всі ці подробиці повідомила команда артистки в Instagram, сама ж Яна не виходила на зв'язок.

Також відомо, що концерт знаменитості, який мав відбутися 22 грудня в Івано-Франківську, - скасували.

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Дата публікації
Перегляди
1662
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