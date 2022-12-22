Jerry Heil після серйозного падіння вийшла на зв'язок та розповіла про отримані травми

Артистку після останнього концерту терміново госпіталізували до лікарні.

Українська виконавиця Jerry Heil, яка на своєму останньому концерті невдало впала в оркестрову яму, вийшла на зв'язок з прихильниками.

Зокрема, у своєму Telegram-каналі "I AM JERRY HEIL" співачка розповіла, яку серйозну травму отримала внаслідок падіння. Jerry, яку одразу з концерту відвезли до лікарні, зламала собі ребро.

"Чому нема емоджі зламаного ребра", - написала артистка, натякаючи на зламане ребро.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Нагадаємо, 21 грудня Jerry Heil мала відіграти концерт у Тернополі. Однак, із виконавицею сталася прикра ситуація: вона впала в оркестрову яму. Травми виявилися серйозними, тож співачці знадобилася допомога лікарів. Просто з концерту Jerry Heil госпіталізували до лікарні. Всі ці подробиці повідомила команда артистки в Instagram, сама ж Яна не виходила на зв'язок.

Також відомо, що концерт знаменитості, який мав відбутися 22 грудня в Івано-Франківську, - скасували.

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