Jerry Heil поділилася своїм розкладом дня під час навчання у США: "Поєднувати важко"

Українська співачка Jerry Heil розповіла про свій розпорядок дня під час навчання в Америці.

Зараз артистці доводиться приділяти час не лише заняттям в університеті, а й музичним проєктам, які вона продовжує створювати в Україні. Про це Jerry Heil розповіла у сторіз в Instagram.

"Поєднувати важко насправді. Перша половина дня — це я для України роблю там релізи пісень, записую "айдішки" для радіо, пишу пісні, випускаю їх, відеозйомка та контент. Інколи домашка. Друга половина дня — навчання, ходжу на пари і сиджу там до вечора. А зараз ще й екзамени почнуться", - розповіла співачка.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Нагадаємо, нещодавно виконавиця представила потужний патріотичний трек, у якому заспівала про козаків та Валерія Залужного.

Також зараз Jerry Heil активно готується до Національного відбору на конкурс "Євробачення-2023", адже потрапила до переліку фіналістів та має шанс представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

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