Jerry Heil поділилася зворушливими кадрами рідкісної зустрічі з рідними

Співачка Jerry Heil на короткий час повернулася до України та змогла провести час поруч з рідними.

Через своє навчання у США виконавиця стала рідше бачитися з сім'єю. Однак, коли Jerry Heil вдається приїхати до рідного міста, вона намагається якомога більше часу присвятити сімейним посиденькам та спілкуванню.

У Instagram артистка поділилася зворушливими кадрами зі своєю родиною та розповіла, хто з них зараз збирає родину разом.

Jerry Heil з мамою / Фото: instagram.com/thejerryheil

"В родині завжди хтось виконує роль клею. Хтось, навколо кого об’єднуються, до кого з‘їжджаються, хто склеює сотню родичів з усіх куточків України. Раніше цю задачу філігранно виконувала моя бабуся Женя. Ми, як бджоли на мед, зліталися на її пиріжки, вареники, на її піклування та наші спільні пісні за столом. Бабусі вже декілька років нема. Але традиція об’єднуватися, слава Богу, лишилася. Тепер ми збираємося у нас і здається, що роль склеювачів перебрали ми з мамою. Бо я не готую. Мам, в наступний мій приїзд напечи, будь ласка, бабиних пиріжків, але без глютену, з фруктовим киселем, але без цукру", - написала співачка.

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