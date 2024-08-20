Jerry Heil похизувалася важливим досягненням і розсекретила, як впливатиме на світову музику

Одна з представниць України на "Євробаченні-2024", співачка Jerry Heil похизувалася своїм важливим кар'єрним досягненням, яке дає їй змогу впливати на світову музичну індустрію.

Як повідомила виконавиця у своєму Telegram, вона стала членкинею американської Академії звукозапису та отримала право голосувати за лауреатів однієї з найпрестижніших музичних премій світу —"Греммі". До речі, Jerry Heil завдяки цьому також зможе номінуватися на цю нагороду.

"Щоб отримати можливість подати трек на премію, ти мусиш пройти верифікацію, заповнивши незчисленну кількість сторінок, вказавши свою освіту та здобутки. Я почала цей процес ще взимку і мусила очікувати аж до липня на відповідь. Ще місяць я очікувала, щоб розповісти щасливу новину вам: верифікація відбулася — і наступний крок спрогнозувати нескладно", - поділилася артистка.

Jerry Heil стала членкинею Академії звукозапису США

Загалом, Jerry Heil зможе голосувати за лауреатів "Греммі", тим самим впливатиме на світову музичну індустрію. Річ у тім, що це престижна нагорода, яка у світі музиці дорівнюється до "Оскара". До слова, співачка стала однією з небагатьох українських артистів, яким довірили таку важливу місію.

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil випустила неочікуваний дует з виконавцем Володимиром Дантесом. Артисти представили спільний трек, який отримав назву "Губи у губах".

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