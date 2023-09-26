Jerry Heil погрожує неадекватний фанат з Росії: співачка показала, що він пише

Чоловік з Іркутська вже намагався зірвати концерт артистки.
Українська співачка Jerry Heil поскаржилася на надокучливого залицяльника з Росії.
Чоловік на ім'я Іван вже не вперше дістає виконавицю своїми повідомленнями та погрозами. У stories в Instagram Яна (справжнє ім’я співачки) показала чергові повідомлення від неадекватного фаната.
У своїх зверненнях до артистки чоловік погрожує їй заблокувати соцмережі та завадити її творчі діяльності. Ба більше, він погрожує мобілізацію учасникам команди зірки.
"Це той самий, що припхався на мою зустріч з підписниками до Львова з Іркутську", - написала Яна.
У відповідь на повідомлення неадекватна Jerry Heil зауважила, що не боїться втратити свої сторінки у соцмережах, проте не дасть йому чіплятися до її друзів та близьких.
"Навіть якщо він знесе мої сторінки - мені однаково. Мене завжди є моя музика, і ви її завжди зможете знайти. Мене лише хвилює, що він ще простягає свої липкі російські пальці в сторону мої близьких і намагається розхитати також сторінки моїх друзів - музикантів, закидає ботами телеграм сторінки моєї команди", - сказала артистка.
Нагадаємо що цей чоловік вже не вперше намагається зіпсувати життя співачки. Як раніше розповідала Jerry Heil, до початку війни Іван навіть приїздив до України та намагався зірвати її концерт у Львові.
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