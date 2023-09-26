Jerry Heil погрожує неадекватний фанат з Росії: співачка показала, що він пише

Українська співачка Jerry Heil поскаржилася на надокучливого залицяльника з Росії.

Чоловік на ім'я Іван вже не вперше дістає виконавицю своїми повідомленнями та погрозами. У stories в Instagram Яна (справжнє ім’я співачки) показала чергові повідомлення від неадекватного фаната.

У своїх зверненнях до артистки чоловік погрожує їй заблокувати соцмережі та завадити її творчі діяльності. Ба більше, він погрожує мобілізацію учасникам команди зірки.

"Це той самий, що припхався на мою зустріч з підписниками до Львова з Іркутську", - написала Яна.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

У відповідь на повідомлення неадекватна Jerry Heil зауважила, що не боїться втратити свої сторінки у соцмережах, проте не дасть йому чіплятися до її друзів та близьких.

"Навіть якщо він знесе мої сторінки - мені однаково. Мене завжди є моя музика, і ви її завжди зможете знайти. Мене лише хвилює, що він ще простягає свої липкі російські пальці в сторону мої близьких і намагається розхитати також сторінки моїх друзів - музикантів, закидає ботами телеграм сторінки моєї команди", - сказала артистка.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Нагадаємо що цей чоловік вже не вперше намагається зіпсувати життя співачки. Як раніше розповідала Jerry Heil, до початку війни Іван навіть приїздив до України та намагався зірвати її концерт у Львові.

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