Jerry Heil показала рідкісні фото з батьками й розповіла про особливе свято

Українська співачка Jerry Heil сьогодні, 21 жовтня святкує день народження.

29-річна виконавиця отримує вітання від фанів і зірок. Зокрема, до теплих слів приєдналася родина зірки. Jerry Heil показала свою маму Людмилу й тата, які мило її привітали у соцмережах. Людмила Шемаєва на своїй сторінці в Instagram привітала доньку їхнім спільним фото й словами гордості за іменинницю. Крім того, мама Jerry Heil поділилася архівним фото іменинниці з татом, де вона юна позує у його обіймах.

"Яночко, донечко наша, наша пташечка, наше щастя, ми вітаємо тебе з Днем народження. Бажаємо тобі Божих благословень і Божого захисту на кожному кроці, міцного-міцного здоров'я, жіночого щастя, щирого кохання, постійного натхнення, неймовірного везіння та чудового настрою. Нехай твоє серце ніколи не знає кривд, нехай кожен твій день буде сповнений радістю, яскравими та щасливими моментами ,всі твої починання увінчаються успіхами, а Господь сповнить всі твого серця бажання. Бажаємо залишатися завжди такою неперевершеною донькою. Ми любимо тебе безмежно", - зворушливо написала мама виконавиці.

Jerry Heil з мамою / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

Jerry Heil з татом / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

Таке привітання від рідних розчулило Jerry Heil. Вона зробила репост і щиро відреагувала на нього: "Люблю, люблю, люблю".

Нагадаємо, нещодавно свій день народження відсвяткувала ведуча Леся Нікітюк. Зірка у спокусливому образі зізналася, що у 37 років постійно її робить щасливою.

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