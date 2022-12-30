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Jerry Heil показала велику гематому на скроні та зізналась, що після падіння їй боляче співати

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Jerry Heil показала велику гематому на скроні та зізналась, що після падіння їй боляче співати

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Знаменитітсь наразі відновлюється після падіння в оркестрову ями.

Співачка Jerry Heil, яка під час концерту в Тернополі впала із 3-метрової висоти, розповіла, як наразі почувається.

Зокрема, знаменитість вже виписали з лікарні. Jerry поселилася в одному із готелів Івано-Франківська. Співачка вже навіть повернулася до улюбленої справи – музики. Щоправда, артистка зізналась, що поки їй тяжко співати, адже болить легеня.

"Зранку писала в готелі нову пісню, поки ви спали! Поки що болить легеня, коли співаю. Але натхнення прохане. Треба ловити, поки є", - поділилася виконавиця.

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil
Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

У Jerry також поки загоюються синці. Зокрема, в артистки на скроні видніється чимала гематома. Однак знаменитість не втрачає почуття гумору та жартує щодо своїх синців.

"Розпаковка гематоми", - пожартувала Heil.

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil
Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

До речі, лікарі вже навіть дозволили виконавиці робити легенький масаж.

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil
Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Нагадаємо, під час концерту у Тернополі Jerry Heil впала в оркестрову яму. Під час падіння зірка отримала струс мозку, зламала ребро та набила синці. Раніше артистка розповідала, стільки часу знадобиться, аби вона одужала.

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Дата публікації
Перегляди
730
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