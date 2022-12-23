Jerry Heil показала відео з лікарні та пригадала момент падіння: "Лежала на бетоні непритомна з відкритими очима"

Українська співачка Jerry Heil вийшла на зв'язок із шанувальниками після нещасного випадку, який з нею трапився 21 грудня під час концерту в Тернополі.

Артистка поділилася кількома відео з лікарні.

Цікаво, що перше, про що подумала Jerry в лікарні, що вона через падіння не зможе дати концерт в Івано-Франківську, який був у неї запланований наступного дня. "Перші хвилини в лікарні … Дуже хотіла у Франик. У нас там солд аут був.." – прокоментувала відео виконавиця.

Окрім того, Jerry Heil поділилася, як почувалася перші хвилини після падіння до оркестрової ями.

"В кінці я просто лежала на бетоні непритомна з відкритими очима. Ніколи не непритомніла до цього. Як же боляче сміятися. Як же боляче бійцям, якщо мені так боляче?" – написала Jerry у своєму Telegram‑каналі.

Зазначимо, що внаслідок нещасного випадку під час падіння до оркестрової ями на концерті в Тернополі Jerry Heil отримала струс мозку та перелом ребра.

Раніше співачка показала відео свого фатального падіння в Тернополі під час виступу. В ролику видно, як Jerry, не помітивши оркестрову яму, впала до неї.

Читайте також: