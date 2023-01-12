Jerry Heil показала, як після падіння в оркестрову тренується з гантелями

Співачка Jerry Heil, яка на одному зі своїх концертів впала в оркестрову яму, поступово відновлюється.

Знаменитість вже навіть робить фізичні вправи з тренером. Так, артистка із гантелями виконує присідання. Щоправда, фізичні вправи зірка робить вкрай обережно і не напружує ребро, яке під час падіння з 3-метрової висоти зламалося.

"Роблю лиш те, що дозволяє ребро. В такій ваговій категорії я не була жодного разу в житті, але головне – відновитися", - зазначила артистка.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Нагадаємо, наприкінці грудня Jerry Heil на концерті у Тернополі впала в оркестрову яму, висота якої становила три метри. Після падіння на бетон співачку терміново госпіталізували. Під час падіння Heil отримала струс мозку та зламала ребро. Утім, зірка вважає, що їй ще пощастило, адже травми могли бути куди більш серйозними.

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