Jerry Heil показала жорстке відео, як впала в оркестрову яму на концерті

Українська співачка Jerry Heil показала, як саме відбулося те фатальне падіння в оркестрову яму під час концерту артистки у Тернополі 21 грудня.

У своєму Instagram виконавиця запостила відео з моментом інциденту. Судячи з ролика, Jerry Heil, поспілкувавшись з глядачами на сходинках сцени, повертаючись назад, не помітила оркестрової ями, в яку полетіла.

"Три метри. Бетон. *емоджі зламаного ребра*. Народ, я вже прийшла до тями, у мене все настільки добре, наскільки це можливо, бо за таких умов отримати лише струс та перелом ребра — це чудо. Для мене це додатковий знак, що проживати треба кожну хвилиночку свого життя. І під ноги дивитися. На відео видно, як впевнено я ступаю в пустоту. Пам'ятаю, як мені здавалося, що я бачу там підлогу. Далі нічого не пам'ятаю. Не могла навіть згадати ім'я асистентки", – поділилася спогадами про неприємний інцидент Heil.

Артистка також пожартувала, що сподівається, ця ситуація стане поштовхом до нових пісень, а також заспокоїла фанів, що за нею доглядають чудові лікарі.

Нагадаємо, 21 грудня під час концерту у Тернополі Jerry Heil впала в оркестрову яму. У результаті падіння співачка отримала струс та перелом ребра. Виконавицю одразу госпіталізували, наразі вона перебуває у лікарні.

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