Jerry Heil показалася у рідній школі, з якої випустилася понад 10 років тому, і зробила сюрприз учням

Українська співачка Jerry Heil, справжнє ім'я якої Яна Шемаєва, у День знань занурилася у ностальгію.

Так, разом зі "Сніданком з 1+1" Яна приїхала до рідної гімназії у Василькові, де свого часу минали її шкільні будні й перші виступи на шкільних заходах. Jerry Heil важко було приховати своє хвилювання. За словами виконавиці, її охопила неабияка ностальгія на шкільному майданчику, який зберігає багато її особистих спогадів.

"У мене цей майданчик асоціюється з хвилинками слави. Кожен перший і останній дзвоник я намагалася себе проявляти. Мені так трепетно тут стояти й усвідомлювати, що всі ці дітки кожен по-своєму талановиті, у кожного своє майбутнє… Хочу, щоб цей навчальний рік минув не в укриттях", - наголосила знаменитість.

Jerry Heil у гімназії у Василькові / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

До слова, школярі на урочистій лінійці були неабияк здивовані таким сюрпризом і разом зі співачкою виконали фрагмент пісні "Teresa & Maria", з якою вона у дуеті з alyona alyona представляли Україну на "Євробаченні-2024". Також Яна не втратила нагоду побачитися з улюбленими вчителями й директоркою, які навзаєм були її шалено раді бачити.

"Більше 10 років тому я стояла на цьому майданчику як учениця 9 класу (випускного для мене). Побачити очі найкращих в світі вчителів, яким я вдячна кожного дня, і побачити в них блиск сліз гордості – те, чого мені так бракувало кожного першого вересня. І я знову відчула, ніби це і моє свято", - поділилася емоціями Jerry Heil у фотоблогу.

Jerry Heil у гімназії у Василькові / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil звернула увагу на проблему викрадення дітей окупантами до Росії й довела до сліз новим треком.

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