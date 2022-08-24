Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Jerry Heil представила першу композицію з мамою і довела фанів до сліз

Дата публікації
Перегляди
1857
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Jerry Heil представила першу композицію з мамою і довела фанів до сліз

Jerry Heil

Співачка та сонграйтерка Jerry Heil втілила у життя давню мрію своєї мами Людмили, яка дуже хотіла співати.

Так, сьогодні, 24 серпня, на честь Дня Незалежності України Jerry Heil представила першу дуетну пісню, яку заспівала разом зі своєю мамою Людмилою.

Мама та донька записали пісню-баладу "Несестри".

"З днем нашої незалежної культури, музики, мови, а отже – нації! Сподіваюся, ви вже почистили плей-листи від окупантських треків, бо у нас з мамою для вас музична листівка! Пісня-балада "Несестри", - розповіла Jerry.

У пісні йдеться про двох сестер – добру та безталанну. І як безталанна через заздрість до доброї вночі відрізала їй косу, поки та спала. У відео Jerry Heil співає, що добра сестра – це Україна.

"Моя мама все життя мріяла співати, тому сьогодні і її свято особисте.День, коли і вона стала частинкою української музики. 20 років мама з батьком займалися м'ясництвом –тяжкою фізичною працею. І нарешті мені вдалося їх впросити лишити це", - розповіла Heil.

Фанати співачки поділилися емоціями від почутого та зазначили, що їх пісня дуже зачепила: "Будь ласка, продовжуйте. Пісня до сліз", "яка неймовірна пісня і голоси", "аж мурахи шкірою побігли", "боже, яка ж пісня гарна. Без сліз не обійшлося, бо правда. Україна переможе".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1857
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація