Jerry Heil представила першу композицію з мамою і довела фанів до сліз

Співачка та сонграйтерка Jerry Heil втілила у життя давню мрію своєї мами Людмили, яка дуже хотіла співати.

Так, сьогодні, 24 серпня, на честь Дня Незалежності України Jerry Heil представила першу дуетну пісню, яку заспівала разом зі своєю мамою Людмилою.

Мама та донька записали пісню-баладу "Несестри".

"З днем нашої незалежної культури, музики, мови, а отже – нації! Сподіваюся, ви вже почистили плей-листи від окупантських треків, бо у нас з мамою для вас музична листівка! Пісня-балада "Несестри", - розповіла Jerry.

У пісні йдеться про двох сестер – добру та безталанну. І як безталанна через заздрість до доброї вночі відрізала їй косу, поки та спала. У відео Jerry Heil співає, що добра сестра – це Україна.

"Моя мама все життя мріяла співати, тому сьогодні і її свято особисте.День, коли і вона стала частинкою української музики. 20 років мама з батьком займалися м'ясництвом –тяжкою фізичною працею. І нарешті мені вдалося їх впросити лишити це", - розповіла Heil.

Фанати співачки поділилися емоціями від почутого та зазначили, що їх пісня дуже зачепила: "Будь ласка, продовжуйте. Пісня до сліз", "яка неймовірна пісня і голоси", "аж мурахи шкірою побігли", "боже, яка ж пісня гарна. Без сліз не обійшлося, бо правда. Україна переможе".

Читайте також: