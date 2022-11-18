Jerry Heil представила потужний хіт про козаків і Залужного: "Це ім'я кінця рашистської імперії"

Українська співачка та сонграйтерка Jerry Heil нарешті представила повну версію композиції "#КОЗАЦЬКОМУ_РОДУ", фрагмент якої оприлюднила ще місяць тому.

Цей шматок пісні настільки сподобався українцям, що Jerry Heil вирішила оприлюднити трек повністю.

У пісні артистка оспівує величний козацький рід, якому нема переводу. Також співає Джері про головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного, якого у пісні називає "отаманом", який був "пеклом раші суджений", і що його ім'я "це кінець рашистської імперії".

Завершується кліп на пісню кадрами зі звільненого Херсона:

"#КОЗАЦЬКОМУ_РОДУ – особлива робота для мене. Я хотіла, почавши навчання на композитора до кінофільмів, передати велич мого народу оркестровим звучанням, зробити цю пісню саундтреком нашого сьогодення – і судячи з кількості відео в тт, вдалося", - прокоментувала Хейл.

Цікаво, що аранжуванням композиції займався старший син журналіста Дмитра Гордона, його тезка Дмитро Гордон-молодший.

Нагадаємо, що півроку тому Jerry Heil вступила до музичного коледжу Берклі у Бостоні. У музичному коледжі виконавиця вчиться писати музику до фільмів.

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