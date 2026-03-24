Jerry Heil представила пісню-маніфест і відверто заговорила про невпевненість у собі

Українська співачка Jerry Heil представила нову пісню-маніфест і заговорила про невпевненість у собі.

Артистка презентувала композицію "Привіт. Hello", на яку її прихильники чекали чотири місяці. Нова пісня виконавиці - це заклик завжди залишатися собою, жити тут і зараз та нагадування: важливо не боятися і вірити в себе.

Jerry Heil не приховує, що з власного досвіду знає, як це почуватися невпевненою. Співачці знадобилось 10 років аби повірити в себе та власні сили. Тож, нині вона ділиться досвідом та висновками, які зробила після пройденого шляху.

"Я хочу, щоб ця пісня змусила кожну невпевнену в собі дівчинку повірити у свою силу. Бо я знаю, як це — почуватися недостатньо якоюсь. Хай це буде афірмація, маніфестація — як хочете, так і називайте. Але ця пісня — результат особистого досвіду і висновків, які я зробила. Мені знадобилося близько 10 років, щоб повірити в себе, і я хочу, щоб у вас це зайняло менше часу", — зізнається Jerry Heil.

Зазначимо, нову композицію артистка представила незадовго до її концерту в "Палаці спорту". Велике концертне шоу артистки, яке отримало назву "Джерело", відбудеться в Києві 4 квітня. Режисером та креативним продюсером масштабного концерту стане один із найвідоміших українських режисерів — Алан Бадоєв.

Спеціально до цього концерту знаменитість переосмислює свої пісні: на глядачів чекають нові аранжування та звучання. На сцені разом зі співачкою виступлять президентський оркестр, балет FREEDOM, а також запрошені артисти, частина з яких уперше виконають спільні з Jerry Heil треки наживо. Серед оголошених гостей — YARMAK, MONATIK, alyona alyona та Євген Хмара.

