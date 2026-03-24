ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
2 хв

Jerry Heil представила пісню-маніфест і відверто заговорила про невпевненість у собі

Артистка презентувала нову композицію "Привіт. Hello".

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Jerry Heil

Jerry Heil / © Пресслужба Jerry Heil

Українська співачка Jerry Heil представила нову пісню-маніфест і заговорила про невпевненість у собі.

Артистка презентувала композицію "Привіт. Hello", на яку її прихильники чекали чотири місяці. Нова пісня виконавиці -  це заклик завжди залишатися собою, жити тут і зараз та нагадування: важливо не боятися і вірити в себе.

Jerry Heil не приховує, що з власного досвіду знає, як це почуватися невпевненою. Співачці знадобилось 10 років аби повірити в себе та власні сили. Тож, нині вона ділиться досвідом та висновками, які зробила після пройденого шляху.

"Я хочу, щоб ця пісня змусила кожну невпевнену в собі дівчинку повірити у свою силу. Бо я знаю, як це — почуватися недостатньо якоюсь. Хай це буде афірмація, маніфестація — як хочете, так і називайте. Але ця пісня — результат особистого досвіду і висновків, які я зробила. Мені знадобилося близько 10 років, щоб повірити в себе, і я хочу, щоб у вас це зайняло менше часу", — зізнається Jerry Heil.

Зазначимо, нову композицію артистка представила незадовго до її концерту в "Палаці спорту". Велике концертне шоу артистки, яке отримало назву "Джерело", відбудеться в Києві 4 квітня. Режисером та креативним продюсером масштабного концерту стане один із найвідоміших українських режисерів — Алан Бадоєв.

Спеціально до цього концерту знаменитість переосмислює свої пісні: на глядачів чекають нові аранжування та звучання. На сцені разом зі співачкою виступлять президентський оркестр, балет FREEDOM, а також запрошені артисти, частина з яких уперше виконають спільні з Jerry Heil треки наживо. Серед оголошених гостей — YARMAK, MONATIK, alyona alyona та Євген Хмара.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко розчулила новою піснею, яку вона назвала маніфестом єдності. Артистка вже розкрила сенс композиції.

Дата публікації
Кількість переглядів
247
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie