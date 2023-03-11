Jerry Heil пригадала, як Леся Нікітюк допомогла їй написати польсько-українську пісню Bronia

Співачка Jerry Heil розповіла, як написала пісню Bronia, які заспівала у дуеті з представником Польщі на "Євробаченні-2022" Крістіаном Охманом.

Як виявилося, ідейним натхненником пісні стала телеведуча Леся Нікітюк. У Instagram співачка розповіла, як отримала повідомлення від ведучої з пропозицією написати польсько-українську композицію. Jerry Heil подякувала Нікітюк за такий поштовх та спільну роботу.

"Пісня Bronia не існувала би, якби не Леся! Одного дня Леся написала мені в Telegram про те, що бракує пісні українсько-польської. Такої, щоб об’єднувала, щоб про любов, де підтекстом би читався зв’язок наших народів. І вже за декілька хвилин у нас з Лесею народилася основна ідея цієї пісні: твої обійми — моя броня. Лесь, дякую тобі за поштовх!", - написала виконавиця.

Фото: instagram.com/thejerryheil

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