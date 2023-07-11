Jerry Heil пригадала, як неадекватний сусід погрожував її зґвалтувати: "Мені було 13 років"

Співачка Jerry Heil пригадала моторошну історію зі свого дитинства, коли неадекватний сусід писав їй погрози у соцмережах.

Про неприємний інцидент артистка згадала після того, як поділилася про переслідувача з Росії, який навіть приїздив на її фан-зустріч у Львові до війни та намагався зустрітися.

Як виявилося, така історія вже не вперше трапляється в житті Яни (справжнє ім'я співачки). Коли майбутній зірці було всього 13 років до неї чіплявся сусід та навіть погрожував їй.

"Коли мені було 13 років, я ходила в школу, і ще у "ВКонтакте" мені писав сусід такі речі типу: "Я тебе зґвалтую". А я щодня проходила повз його двір, коли йшла до школи. Це жесть", - розповіла Jerry Heil в програмі "Розмова".

Jerry Heil / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Минуло вже багато років, однак, за словами співачки, проблема й досі залишається в Україні актуальною. Як поділилася Яна, вона зверталася до поліції, але за чинним законодавством вони нічого не можуть вдіяти проти правопорушника.

В цілому штраф 721 гривня за таке правопорушення. Я взагалі не знаю, як так. Це, я вважаю, інцидент, який треба поширити і щоб більше людей почали про це говорити. Я впевнена, що я не одна далеко і це трапляється постійно", - зауважила Jerry Heil.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Зазначимо, що у подібній ситуації також опинилася і співачка Злата Огнєвіч. Виконавиця розповіла, що також була змушена звернутися до поліції через неадекватного переслідувача.

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