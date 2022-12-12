Jerry Heil пригадала, як втратила голос 25 лютого, і розповіла, як поширює українську культуру в США

Українська виконавиця Jerry Heil розповіла про те, які зміни сталися у її творчому житті від початку повномасштабної війни.

На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася ніжними кадрами з нової фотосесії, на яких позувала у невагомій білій сукні біля фортепіано.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Під фото виконавиця пригадала, як на початку війни втратила голос і розповіла, з чого почалися її трансформації.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

"25 лютого я втратила голос. Не могла ні говорити, ні співати. Але я багато думала, почалася ментальна трансформація.. я подорослішала. А деколи кажу, що постаріла. Коли голос повернувся до мене, я вже знала, що не зможу більше писати пісні, які писалися до цього. Хто б що б не думав собі з приводу попередньої доби моєї творчості, я єдина, хто знає чесну причину і вона така — мої пісні завжди транслюють внутрішній стан. Якою я й була — інфантильною дитиною — такими були й пісні", - написала Jerry Heil.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Зараз, за словами співачки, вона зосередилася на вивченні та створенні автентичних українських пісень. У цьому артистці допомагають знання отримань під час навчання в Києві, а також у Берклі.

До речі, як розповіла Jerry Heil, зараз вона намагається активно поширювати українську культуру в США.

"Зараз я навчаюся в Берклі, і це таке благословіння — бути в світовому центрі музичної освіти і мати змогу поширити українське тут. Крок за кроком, вони дізнаються від мене, що їх Carol of the bells — це наш Щедрик. І що Берклі сам по собі був заснований на базі школи Шиллінгера, вихідця з Харкова", - розповіла артистка.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

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