Jerry Heil присвятила глузливу пісню Ілону Маску: "Що з твоїм мозком?"

Українська виконавиця Jerry Heil потролила американського мільярдера і винахідника Ілона Маска, який збентежив суспільство скандальною заявою щодо мирних переговорів між Україною та Росією.

У своєму TikTok артистка присвятила Маску глузливу пісню. Загалом, Яна переробила хіт Леді Гаги - Poker Face. Слова композиції у виконанні Jerry Heil зазвучали так:

"Хочу спитати, що трапилося з твоїм мозком? Хто змусив тебе твітити, що Росія може подолати Україну? Попроси своїх гуманоїдів, щоб відправили Рогозіна на Марс", — заспівала Яна.

Зазначимо, не лише Jerry Heil обурили висловлювання Ілона Маска. Сергій Притула припустив, що винахідник, ймовірно, не дуже добре знається на історії. Тож волонтер відкрив збір коштів на підручники для Маска, аби той удосконалив свої знання.

Нагадаємо, Ілон Маск збентежив суспільство скандальною заявою щодо мирних переговорів між Україною та Росією. Він запропонував провести "повторне голосування" на незаконно захоплених Росією українських територіях. Також Маск заявив, що Росія проводить часткову мобілізацію, тому "перемога України в тотальній війні малоймовірна".

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