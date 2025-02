Jerry Heil приїхала до Лос-Анделеса на "Греммі": чи вдалося артистці перемогти у номінації

Артистка спробувала свої сили у номінації Best Song For Social Change.

Українська співачка Jerry Heil приїхала до Лос-Анджелеса, де в ніч проти 3 лютого відбудеться урочиста церемонія вручення статуеток "Греммі-2025".

Виконавиця теж подавала пісню на музичну премію. Зокрема, артистка спробувала свої сили у номінації Best Song For Social Change. Знаменитість представляла пісню All Eyes On Kid та намагалася привернути світову увагу до важливої соціальної теми – викрадення українських дітей Росією.

Jerry Heil у Лос-Анджелесі / Фото: instagram.com/thejerryheil

Однак "Греммі-2025" знаменитості цьогоріч вибороти не вдалося. Перемогу в номінації здобули американські виконавці-мігранти з піснею Deliver. Їхню композицію назвали "гімном єдності" в епоху соціально-політичних змін.

Тим не менш, Jerry Heil наразі перебуває в Лос-Анджелесі. Цілком ймовірно, що вона відвідає урочисту церемонію та сяятиме на червоному хіднику. До слова, усіх лауреатів "Греммі-2025" оголосять у ніч проти 3 лютого.

Jerry Heil у Лос-Анджелесі / Фото: instagram.com/thejerryheil

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, хто цьогоріч претендує отримати омріяну статуетку. Пропонуємо ознайомитися з повним списком номінантів.

